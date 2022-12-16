Російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Кривому Розі загинули троє людей. Ворожа ракета влучила в будинок вранці в п’ятницю, 16 грудня, під час масованого ракетного обстрілу України.

«Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син», – повідомив увечері в п’ятницю голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, 13 людей отримали поранення, у тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. Семирічна дівчинка – у важкому стані.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 16 грудня, випустивши загалом 76 ракет. 16 ракет збили українські військові. Ракети влучили в дев’ять об’єктів енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення кількох областей, зокрема – Дніпропетровської та Кіровоградської.