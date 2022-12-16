16 ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури

У п’ятницю, 16 грудня, росіяни здійснили чергову ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури та житловому сектору України. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом Росія випустила 76 ракет.

За його словами, із 76 ракет 72 були крилатими. Їх випустили з районів Каспійського та Чорного морів.

«Противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П)», – повідомив Валерій Залужний.

Українські сили ППО збили 60 із 76 випущених ворогом ракет. У Повітряних силах додали, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

«Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки 16 грудня пошкоджені об’єкти енергетики та житловий сектор. Наразі відомо про двох загиблих у Кривому Розі. По всій Україні запроваджені аварійні відключення електрики.