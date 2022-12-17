Одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі, загинули четверо людей

Під час масованої ракетної атаки в п’ятницю, 16 грудня, Росія запустила по Україні 98 ракет. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу за 17 грудня. Раніше в ЗСУ повідомляли про 76 ракет, 60 із яких збили сили ППО.

Зазначається, що в п’ятницю росіяни обстріляли цивільну та енергетичну інфраструктурі України.

«Всього ворог випустив 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що 16 грудня росіяни обстріляли всю територію України крилатими ракетами Х-101, «Калібр» та Х-22 , а також керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-31П.

Повітряних силах зазначили, що ракети випустили з районів Каспійського та Чорного морів, а також із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.