У Румунії вже другий за півроку прем'єр пішов у відставку

У Румунії оголосив про свою відставку чинний прем'єр-міністр Міхай Тудос, оскільки його Соціал-демократична партія відкликала свою підтримку. Про це пише BBC.
Тудос прийшов до влади в червні минулого року. Як і вимагає процедура, його затвердив президент країни Клаус Йоганніс.
Його партія переживала внутрішні конфлікти і була ослаблена боротьбою за владу.
Тудос прийшов до влади в складний період. Йому доводилося завойовувати довіру громадськості після декількох корупційних скандалів за підсумками роботи свого попередника Соріна Гріндяну.
Сам прем'єр заявив, що йде у відставку «з високо піднято головою».
На посаду майбутнього прем'єр-міністра Соціал-демократична партія планує висунути чинного віце-прем'єра Паула Стенеску.
Зазначимо, що це вже друга за останній рік урядова криза в Румунії. В середині 2017 року посаду глави уряду змушений був залишити екс-прем'єр Сорін Гриндяну. Мотивом відставки тоді послужив скандал навколо урядової постанови про пом'якшення кримінального переслідування стосовно чиновників-корупціонерів.
Президент Румунії Клаус Йоганніс поки ніяк не прокоментував відставку прем'єра, однак двома днями раніше він заявив, що «у випадку відставки прем'єра, соціал-демократам необхідно замислитися над питанням, чи в змозі вони взяти на себе відповідальність за керівництво урядом», пише «Укрінформ».
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