У Румунії вже другий за півроку прем'єр пішов у відставку

Міхай Тудос заявив, що йде у відставку «з високо піднято головою»

У Румунії оголосив про свою відставку чинний прем'єр-міністр Міхай Тудос, оскільки його Соціал-демократична партія відкликала свою підтримку. Про це пише BBC.

Тудос прийшов до влади в червні минулого року. Як і вимагає процедура, його затвердив президент країни Клаус Йоганніс.

Його партія переживала внутрішні конфлікти і була ослаблена боротьбою за владу.

Тудос прийшов до влади в складний період. Йому доводилося завойовувати довіру громадськості після декількох корупційних скандалів за підсумками роботи свого попередника Соріна Гріндяну.

Сам прем'єр заявив, що йде у відставку «з високо піднято головою».

На посаду майбутнього прем'єр-міністра Соціал-демократична партія планує висунути чинного віце-прем'єра Паула Стенеску.

Зазначимо, що це вже друга за останній рік урядова криза в Румунії. В середині 2017 року посаду глави уряду змушений був залишити екс-прем'єр Сорін Гриндяну. Мотивом відставки тоді послужив скандал навколо урядової постанови про пом'якшення кримінального переслідування стосовно чиновників-корупціонерів.

Президент Румунії Клаус Йоганніс поки ніяк не прокоментував відставку прем'єра, однак двома днями раніше він заявив, що «у випадку відставки прем'єра, соціал-демократам необхідно замислитися над питанням, чи в змозі вони взяти на себе відповідальність за керівництво урядом», пише «Укрінформ».