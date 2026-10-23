Львівʼянин продавав поронграфію на платних сайтах

У Румунії затримали 36-річного мешканця Львова, якого підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії. Львівʼянин перебував у міжнародному розшуку. За даними слідства, він адміністрував близько тисячі сайтів і отримав від продажу порнографії понад 938 тис. доларів. Про це повідомили в офісі генерального прокурора, у пʼятницю, 23 жовтня.

За даними слідства, з початку 2025 року львівʼянин організував продаж дитячої порнографії на тисячі платних сайтах. Доступ до контенту надавали за криптовалюту. Загальна сума отриманих грошей становила 938 700 доларів, що за курсом НБУ станом на 14 жовтня 2025 року, це понад 39 млн грн.

Під час обшуків на комп’ютері львівʼянина правоохоронці знайшли докази адміністрування сайтів та продажу порнографії. Йому повідомили про підозруОскільки він переховувався від слідства, його оголосили в міжнародний розшук.

У серпні 2026 року підозрюваного затримали в румунському місті Тімішоара. Наразі триває екстрадиції львівʼянина в Україну.

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