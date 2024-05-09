Із вікна багатоповерхівки у Сарнах випала дитина

У середу, 8 травня, з вікна четвертого поверху у Сарнах випав 3-річний хлопчик. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.



Про нещасний випадок правоохоронці дізналися від медиків Сарненської ЦРЛ. Поліцейські встановили, що близько 19:20 матір хлопчика відлучилася на кухню, а сина залишила самого в кімнаті. Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку та випала із відчиненого вікна на асфальт.



«Із кататравмою та раптовою зупинкою кровообігу хлопчика доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося», – зазначили в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Усі обставини трагедії наразі з’ясовують.