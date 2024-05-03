У середу, 1 травня, жителька Луцька заснула разом із дворічним сином, а коли прокинулася – він уже не дихав. Попередньо відомо, що хлопчик помер він отруєння невідомою речовиною. Про це 3 травня повідомили в поліції Волинської області.

Повідомлення про смерть дворічного хлопчика у Луцьку надійшло поліцейським близько 17:00. За словами 24-річної матері, вона вдень заснула з сином, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя. На місце події прибули медики, які підтвердили смерть дитини.

«Тіло хлопчика спрямували на судово-медичну експертизу й спеціалісти попередньо встановили, що причина смерті – отруєння невідомою речовиною. Наразі призначено ряд додаткових експертиз, зокрема, і для встановлення, чим саме отруїлася дитина», – уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулюк.

Правоохоронці опитали матір хлопчика, а також її 33-річного співмешканця.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (смерть малолітньої особи через нещасний випадок). Досудове розслідування триває.