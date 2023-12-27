ДТП трапилась у селі Унятичі Дрогобицького району

На Львівщині водійка автомобіля Volkswagen Golf на смерть збила пішохода. Від отриманих травм він помер у автомобілі швидкої.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 26 грудня, близько 19:30, в селі Унятичі Дрогобицького району. За версією слідства, автомобіль Volkswagen Golf, за кермом якого була 39-річна мешканка одного з сіл Дрогобицького району, наїхала на 57-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми та згодом помер у автомобілі швидкої.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водійці загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.