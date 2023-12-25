Смертельна аварія сталася у селищі Куликів

Неподалік Львова 24 грудня сталася смертельна аварія. Водій Audi на смерть збив пішохода, який йшов узбіччям дороги. Чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП. В кермувальника взяли зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння.

Аварія сталась о 23:20 24 грудня на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селищі Куликів, Львівського району. Очевидці ДТП на місце викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля, 30-річний мешканець одного з сіл Львівського району, скоїв наїзд на пішохода – жителя міста Дубляни віком 32 роки. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили в поліції Львівщини в понеділок, 25 грудня.

Медики бригади швидкої допомоги лише констатували смерть чоловіка. За фактом ДТП слідчі Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці взяли зразки крові в кермувальника для встановлення алкогольного сп’яніння, також встановлюють обставини події.