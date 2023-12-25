Біля Львова водій Audi на смерть переїхав 32-річного пішохода
Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП
Неподалік Львова 24 грудня сталася смертельна аварія. Водій Audi на смерть збив пішохода, який йшов узбіччям дороги. Чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП. В кермувальника взяли зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння.
Аварія сталась о 23:20 24 грудня на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селищі Куликів, Львівського району. Очевидці ДТП на місце викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги.
«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля, 30-річний мешканець одного з сіл Львівського району, скоїв наїзд на пішохода – жителя міста Дубляни віком 32 роки. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили в поліції Львівщини в понеділок, 25 грудня.
Медики бригади швидкої допомоги лише констатували смерть чоловіка. За фактом ДТП слідчі Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці взяли зразки крові в кермувальника для встановлення алкогольного сп’яніння, також встановлюють обставини події.