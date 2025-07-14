12 липня росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку на Львів та область дронами й ракетами

Після російської масованої атаки 12 липня на Львівщині виявили уламки та бойову частину крилатої ракети, а також уламки БпЛА. Про це у понеділок, 14 липня, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

У селі Кротошин Львівського району виявили уламки та бойову частину крилатої ракети Х-101. А у селі Майдан-Гологірський Золочівського району виявили уламки БпЛА «Герань-2».

Уламки ворожих ракет та дронів на Львівщині після ворожої атаки у ніч на 12 липня виявляють не вперше. Раніше ZAXID.NET писав про виявлення уламків ворожих дронів та ракет у трьох селах Львівського району.

Нагадаємо, вночі 12 липня росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку на Львів та область дронами й ракетами.