ДТП трапилась 21 лютого ввечері в селі Радванці Червоноградського району

На Львівщині в ДТП із вантажівкою загинув 35-річний водій Opel Zafira. Рятувальникам довелось деблокувати загиблого водія із пошкодженого автомобіля. За інформацією депутата Червоноградської районної ради Олександра Клімова, загиблим є працівник служби охорони Національної поліції.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС Львівщини, ДТП трапилась 21 лютого ввечері в селі Радванці біля Радехова. На трасі зіткнулись вантажівка DAF XF- 440 та легковик Opel Zafira. Внаслідок ДТП 35-річний водій Opel загинув. На місце прибули рятувальники, які деблокували його тіло з пошкодженого автомобіля.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Депутат Червоноградської районної ради повідомив, що в ДТП біля Радехова загинув працівник державної служби охорони Національної поліції. Він працював у Червоноградському відділені ДСО.