Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Alfa Romeo Ігорю Старчаку, який на смерть збив пішохода в Раві-Руській та втік. Суд призначив йому 3 роки і 7 місяців увʼязнення. Родичі загиблого відсудили у водія 400 тис. грн моральної шкоди.

ДТП трапилась 7 вересня 2020 року в Раві-Руській. Ігор Старчак за кермом автомобіля Alfa Romeo їхав по вул. Львівській у напрямку Львова. Повертаючи праворуч перехресті з вул. Вокзальною, він збив 34-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці. Після ДТП Ігор Старчак втік із місці інциденту. Невдовзі його затримали поліцейські, а слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 135 та ч. 2 ст. 286 ККУ.

У суді Ігор Старчак свою провину визнав і пояснив, що того вечора разом із дружиною був у гостях в друга, алкоголю не вживав. Уночі вони повертались додому в Гійче. Він стверджує, що дорога погано освітлювалась, а в якийсь момент його засліпило світло вантажівки. Після ДТП дружина вийшла з авто і підійшла до пішохода, а він перелякався і втік. Однак свідки в суді стверджували, що з автомобіля після ДТП ніхто не виходив.

Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула визнав 24-річного Ігоря Старчака винним у смертельній ДТП і втечі з місця інциденту та призначив сукупно 3 роки і 7 місяців позбавлення волі. Термін відбування покарання зарахувати з 15 вересня, коли суд взяв водія під варту.

Також суд зобовʼязав Ігоря Старчака щомісяця платити дружині загиблого не менше 50% прожиткового мінімуму на кожну дитину, починаючи 1 лютого 2021 року й до повноліття. Також загалом він має виплатити родині пішохода 400 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.