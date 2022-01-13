У селі Уманці Луцького району загинули 62-річний чоловік та 68-річна жінка. За попередньою інформацією слідчих, причиною смертей стало отруєння чадним разом. Тіла загиблих скерували на судмедекспертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

Про інцидент в селі Уманці Луцького району повідомили «Волинські новини», посилаючись на власні джерела. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції області цю інформацію підтвердили. До правоохоронців виклик надійшов у середу, 12 січня.

На місці виявили двох загиблих людей літнього віку. Їхні особи встановили, відомо, що жінці було 68 років, а чоловіку – 62. Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що причиною загибелі стало отруєння чадним газом.

У прес-службі «Волиньгазу» в коментарі журналістам зазначили, що аварійна бригада на момент обстеження не зафіксувала в квартирі чадного газу. Проте, більш точні висновки зможуть надати судмедексперти. Крім того, відомо, що до приїду бригади у будинку вже були відкриті вікна і двері, оскільки там працювали медики.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).