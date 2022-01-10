У Балаклії Харківської області у приватному будинку знайшли тіла трьох людей: чоловіка 1958 року народження, жінки 1960 року народження і матері чоловіка 1933 року народження. За інформацією рятувальників, вони померли від чадного газу.

Як повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, тіла трьох людей виявили вдень у понеділок, 10 січня.

«Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. Підрозділи ДСНС не викликалися. Пожежі не було», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Водночас поліція про інцидент станом на 14:05 не повідомляла.

Нагадаємо, 4 січня на Одещині в приватному будинку вчаділа сім’я з п’ятьох людей: трьох дітей віком від п’яти до дев’яти років, їхній батько і бабуся.