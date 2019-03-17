У селі неподалік Рівного знайшли схованку з гранатометом та 15 гранатами

Власника боєприпасів розшукує поліція та СБУ

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:093501

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У селі неподалік Рівного знайшли схованку з гранатометом та 15 гранатами
фото поліції
У пакетах для сміття виявили гранатомет та цілий арсенал боєприпасів

У селі Гільча Перша поблизу Рівного знайшли схованку з 15 гранатами і гранатометом. Боєприпаси невідомі запакували в поліетиленові пакети й закопали в пісок у ​покинутому будинку, повідомила прес-служба поліції Рівненської області.

Вибухотехніки встановили, що в схованці були 60 патронів калібру 7,62 мм, 14 корпусів гранат Ф1, один корпус гранати РГД-5 і гранатомет РПГ-26. Їх скерували на експертизу.

Фото поліції та СБУ

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).

Власника боєприпасів наразі не знайшли.

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