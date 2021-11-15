Після реконструкції стадіон стане двоповерховим

У селі Ямниця, що межує з Івано-Франківськом, планують реконструювати стадіон. Сільська рада оголосила тендер з очікуваною вартістю – 43,2 млн грн. Крім ремонтних робіт на стадіоні мають облаштувати музей місцевої команди «Вихор». Закінчити роботи планують до 30 листопада 2022 року.

Відповідно до тендерної документації, яка розміщена на Prozorro реконструкція стадіону у селі Ямниця передбачає, що він стане двоповерховим. Також передбачені оновлення та ремонт стін, трибун, кабінетів, роздягалень, душових та облаштування музею футбольного клубу «Вихор».

Як розповів Галці голова Ямницької територіальної громади Роман Крутий, на цей проект хочуть залучити кошти з Державного фонду регіонального розвитку. «Уже підготовлена проектно-кошторисна документація і, за наявності коштів, плануємо будуватися. Це ідея наша, сільської ради. Найперше, цей стадіон призначається для наших місцевих команд», – каже Роман Крутий.

Додамо, що футбольний клуб«Вихор» в селі Ямниця було засновано в 1929 році. Від часу заснування команда виступає в регіональних футбольних змаганнях.