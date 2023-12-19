Не демонстрації проти несправедливих виборів вийшли сотні людей

Міжнародні спостерігачі дострокових парламентських виборів у Сербії заявили, що Сербська прогресивна партія (SNS), яка є головуючою у парламенті, отримала несправедливу перевагу через неналежний вплив президента Александара Вучича. Окрім того, міжнародні оглядачі зафіксували упередженість ЗМІ на користь SNS, а також підкуп виборців. На тлі цього з понеділка, 18 грудня, тривають протести прихильників опозиційної партії SPN («Сербія проти насильства»), повідомило Reuters.

На парламентських виборах у Сербії, які ініціював президент, лідирував список «Александар Вучич – Сербія не повинна зупинитися», набравши понад 46% голосів. На другому місці опинилась опозиційна лівоцентристська «Сербія проти насильства» з 23,6% або 65 мандатами.

За даними голови місії спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ Райнгольда Лопатки, парламентські вибори пройшли за вирішальної участі президента Александара Вучича, що спільно з іншими фактами забезпечило несправедливу перевагу головуючі партії.

«Парламентські вибори, хоча і були технічно добре організовані і пропонували виборцям вибір політичних альтернатив, характеризувалися вирішальною участю президента, що разом із системними перевагами правлячої партії створило несправедливі умови», – повідомив Райнгольд Лопатка.

Зокрема, сербський президент активно агітував виборців за свою партію SNS, попри те, що його не було у списку кандидатів. Окрім того, партія Вучича зловживала державними ресурсами та ЗМІ. Спостерігачі також зафіксували відсутність розмежування між офіційними функціями та агітаційною діяльністю, підкуп та залякування виборців.

Опозиційний альянс на чолі з лівоцентристкою партією «Сербія проти насильства» (SPN), оголосив, що під час виборів до міської ради Белграда відбулися серйозні порушення законодавства. SPN заявила про махінації з реєстрацією виборців, підкуп і фальсифікацію результатів, та вимагає проведення повторних виборів. На вулицях сербської столиці 18 грудня пройшли масові протести.

За даними сербського видання N1, поблизу Державної виборчої комісії в Белграді відбулося кілька сутичок між демонстрантами та правоохоронцями. Водночас про затримання не повідомлялось. Лідери опозиції Мирослав Алексич і Мариніка Тепіч оголосили про голодування, доки комісія не дозволить провести повторні вибори, та заявили, що вже надали докази фальсифікації виборів.