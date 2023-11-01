Александер Вучич призначив позачергові вибори народних депутатів у Сербії

Президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент). Очільник країни призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня 2023 року. Про це у середу, 1 листопада, повідомило сербське видання politika.rs.

«Я видаю указ про розпуск парламенту, обраного 3 квітня 2022 року. Цей указ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику. Я оголошую вибори народних депутатів на 17 грудня», – заявив президент Сербії Александер Вучич.

Предвиборча кампанія у Сербії триватиме до опівночі 14 грудня, коли почнеться виборча тиша. Усі виборці, повнолітні громадяни Сербії, зможуть проголосувати на своїх виборчих дільницях у неділю, 17 грудня, з 7:00 до 20:00.

До слова, раніше президент Сербії обурився надмірною підтримкою Євросоюзом України. Александар Вучич поскаржився, що Україна в процесі її вступу до ЄС отримує непорівнянно велику підтримку від Євросоюзу, тоді як Сербія такої підтримку «ніколи не отримувала». Він зазначив, що Україні було надано статус країни-кандидата лише через рік після подання нею заявки. Обговорення початку переговорів про вступ також, на його думку, свідчить про надто велику підтримку.