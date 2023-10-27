Судно раптово підірвалося на зовнішньому рейді Севастопольської бухти

В окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Владімір Козицкий» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін. Про це повідомив Telegram-канал Кримський вітер, посилаючись на свідків.

За їхніми словами, судно раптово підірвалося на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно «нарізало кола» останні кілька днів. Повідомляють, що з машинного відділення повалив дим. До корабля підігнали буксир і відтягнули його в бік Стрілецької бухти.

Зазначимо, що напередодні, 26 жовтня, у соцмережах писали про «потужні вібрації» у будинках на півночі Севастополя, але без звуку вибуху.

ВГК «Владімір Козицкий» – новий катер проекту 23040 Г, який приєднався до Чорноморського флоту РФ у 2021 році. Його ключове призначення – високоточна зйомка рельєфу дна для підтримки навігаційних морських карт та обслуговування середніх суден навігаційного обладнання.

13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами атакували біля Севастополя російський носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин» завдяки експериментальному надводному дрону «Морський малюк». Згодом у ВМС уточнили, що підтверджень щодо пошкодження «Буян-М» поки немає.