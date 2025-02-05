Під час обшуків у 33-річної жінки знайшли компоненти легкозаймистої суміші

У Шепетівці викрили 33-річну місцеву жительку, яка робила підпали військових авто та адміністративних будівель на замовлення РФ. Їй загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомила 4 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, 33-річна жінка потрапила в поле зору росіян через активність в одній із соцмереж. За виконання підпалів жительці Шепетівки пообіцяли допомогти влаштувати щасливе життя за кордоном. Для цього їх запропонували пройти пробне завдання: підпалити приміщення органів самоврядування у місті.

«Першою ціллю зловмисниця обрала міську раду. Вночі вона розбила вікно та кинула пляшку із запалювальною сумішшю в один із кабінетів мерії. У подальшому жінка планувала продовжити серію злочинів. Проте її викрили та затримали», – зазначили правоохоронці.

Під час санкціонованого обшуку у палійки вилучили мобільний телефон, на якому зберігалися детальні інструкції замовника злочину щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу, а також компоненти легкозаймистої суміші, які вона придбала для виконання замовлення.

Слідчі оголосили затриманій підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення.