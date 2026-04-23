У школі №1 міста Золочева запрацював оновлений харчоблок

У Золочівській школі №1 на Львівщині, де навчається понад 1 тис. учнів, провели реконструкцію харчоблоку за понад 10 млн грн з державного та місцевого бюджетів.

Як повідомив у четвер, 23 квітня, голова Львівської ОВА Максим Козицький, у школі повністю оновили харчоблок. Тут замінили системи водопостачання, водовідведення та електропостачання, встановили нову вентиляцію і кондиціювання.

«Це дуже важливі речі, які напряму впливають на якість приготування їжі, умови праці і харчування», – зазначив голова ЛОВА.

У школі відкрили сучасний харчоблок після реконструкції (фото ЛОВА)

Також відремонтували обідній зал, місце видачі страв, гарячий цех, приміщення для миття та зберігання посуду. На реалізацію проєкту спрямували понад 10 млн грн, з яких майже 8 млн – державна субвенція, решта – кошти місцевого бюджету.

«Втілити такі зміни у життя вдалося завдяки тому, що у 2025 році заклад успішно здобув субвенцію в межах Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом Ukraine Facility. Це добрий приклад того, як школа може використовувати можливості для розвитку і створювати кращі умови для учнів. Дякую колективу Золочівської школи №1 та директорці Оксані Пилипчук за наполегливість у цьому процесі», – додав голова ЛОВА.