Капсулу Sarco створили на 3D-принтері, її активізує зсередини людина, яка хоче померти

У Швейцарії капсула Sarco, що призначена для добровільної евтаназії, пройшла юридичну експертизу. Це дозволяє її розробникам розповсюджувати та використовувати капсулу на законних підставах, повідомляє «Громадське» з посиланням на швейцарське видання Swissinfo.

За словами засновника організації-розробника капсул Exit International Філіпа Нічке, у 2020 році його компанія звернулася по консультацію щодо законності використання таких капсул у Швейцарії. Юридична експертиза не виявила жодних обмежень.

Капсулу Sarco створили на 3D-принтері. Її активізує зсередини людина, яка хоче померти. За словами розробників, апарат можна доставити у будь-яке місце.

«Людина лягає всередину капсули. Їй ставлять низку запитань, і коли отримано відповідь, вона може натиснути кнопку всередині капсули, активувавши пристрій будь-якої миті», – розповів розробник.

Капсула обладнана механізмом, який заповнює все всередині азотом, швидко знижуючи концентрацію кисню в повітрі до 1 відсотка. Людина почувається трохи дезорієнтованою і може відчути легку ейфорію, перш ніж знепритомніє. Увесь процес займає близько 30 секунд, а смерть настає через нестачу кисню та вуглекислого газу. Людина під час цього не відчуватиме ні паніки, ні відчуття задухи.

Нічке додав, що наразі існує два прототипи Sarco, а третій уже створюють у Нідерландах. За його словами, якщо не виникнуть непередбачені складнощі, Sarco стане доступним для використання у Швейцарії вже наступного року.

Евтаназія законна в Іспанії, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Канаді та Колумбії.

У Німеччині дозволено пасивну евтаназію – за згодою тяжкохворого пацієнта або його родичів може бути припинено підтримуючу терапію.

У Швейцарії дозволено суїцид з лікарською допомогою. Для цього використовують розчин пентобарбіталу натрію. Після прийому препарату людина засинає протягом двох – п'яти хвилин, потім впадає в глибоку кому, і незабаром настає смерть. За 2020 рік у Швейцарії в такий спосіб пішли з життя близько 1300 людей.