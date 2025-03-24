У водія автобуса ознак алкогольного сп'яніння не виявили

Неподалік аеропорту «Сімферополь» рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила крадене українське зерно. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» в понеділок, 24 березня.

Інцидент трапився на трасі Євпаторія – Сімферополь біля села Укромне близько 07:30 ранку за місцевим часом. Водій рейсового автобуса КАВЗ, який прямував з Аркадіївки до Сімферополя, скоїв наїзд на вантажівку, що стояла.

В автобусі перебували 32 людини. Від отриманих внаслідок ДТП травм попередньо загинули шестеро людей, ще 19 постраждали. Серед постраждалих в аварії семеро неповнолітніх.

Водій автобуса розповів, що аварія сталась через те, що його засліпило сонце. Правоохоронці встановили, що він був тверезий.

Наразі поліцейські окупованого регіону з’ясовують обставини ДТП.