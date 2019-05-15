У сімох медзакладах Львова призупинили прийом пацієнтів через повідомлення про замінування

У медзакладах Львова, де правоохоронці перевіряють інформацію про замінування, тимчасово не приймають пацієнтів. Йдеться про сім медичних закладів міста, включно із дитячою лікарнею на вул. Орлика. Зокрема це медичні заклади за адресами: вул. Миколайчука, 9, вул. Огієнка, 5, вул. Орлика, 4, вул. В. Чорновола, 1, вул. Пекарська, 54, вул. Я. Стецька, 3, вул. Некрасова, 15.

Зараз вибухотехніки перевіряють лікарню швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Після цього вирушають до лікарні на вул. Орлика. Тим часом, у медзакладах не припиняли розпочатих операції, однак заплановані довелося відкласти.

«Операції поки що тривають. Ті, що вже почалися, ургентні оперативні втручання будуть продовжуватися, планові ми поки що припинили. Також приймаємо лише ургентних пацієнтів, невідкладних, а ті діти, що поступали в плановому порядку для огляду чи вирішення питання госпіталізації, ми попросили відтермінувати», – розповівРоман Герега, заступник головного лікаря міської дитячої лікарні, що на вул. Орлика.

Додамо, що евакуації хворих та лікарів не робили. Вибухотехніки працюють із собаками. Наразі жодних підозрілих речей не виявлено.

Нагадаємо, зранку у середу, 15 травня, до поліції надійшли повідомлення про замінування 28 об’єктів.

До слова, останнім часом інформація від анонімів про замінування соціальних об’єктів у Львові надходить майже кожного дня. За останні два тижні до поліцейських надійшло близько 40 повідомлень про замінування будівель різних установ у Львові. Після ретельної перевірки жоден із цих випадків не підтвердився. Відтак Львівська мерія звернулась у правоохоронні органи із закликом знайти людей, що надають неправдиву інформацію про замінування.