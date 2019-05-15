У Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування 28 об'єктів

У Львові перевіряють повідомлення про замінування житлових будинків , лікарень та аеропорту

У середу, 15 травня, о 9:30 на електронну пошту ГУ Нацполіції Львівщини надійшло повідомлення про замінування у Львові 13-ти будинків, 7-ми лікарень та аеропорту «Львів». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич.

Невідомі повідомили про замінування будинків за адресами: вул. Зелена, 11А, вул. Івана Франка, 54, вул. Івана Рутковича, 12, вул. Паркова, 9, вул. Юрія Мушака, 46, вул. Літня, 10, вул. Дитяча, 33, вул. Михайла Коцюбинського, 11А, вул. Кирила і Мефодія, 15А, вул. Шота Руставелі, 6, вул. Петрушевича, 6, вул. К. Левицького, 40, вул. Рильського, 8. А також лікарень за адресами: вул. Миколайчука, 9, вул. Огієнка, 5, вул. Орлика, 4, вул. В. Чорновола, 1, вул. Пекарська, 54, вул. Я. Стецька, 3, вул. Некрасова, 15. Також повідомлено про замінування міжнародного аеропорту «Львів».

У поліції підтвердили, що перевіряють ці повідомлення, а також зазначили, що о 9:37 до поліції надійшла інформація про замінування ще семи готелів та школи.

«У повідомленні йшлось про замінування семи готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаківців, Матейка, Яворівській, Поліщука, проспекті Чорновола та площі Князя Святослав, а також однієї із шкіл, що розташована на вулиці Кос-Анатольського у Львові», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Загалом поліція перевяряє повідомлення про замінування 28 об'єктів. За вказаними адресами працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Поліцейські обстежуватимуть будівлі та прилеглі території.

Останнім часом інформація від анонімів про замінування соціальних об’єктів у Львові надходить майже кожного дня. За останні два тижні до поліцейських надійшло близько 40 повідомлень про замінування будівель різних установ у Львові. Після ретельної перевірки жоден із цих випадків не підтвердився. Відтак Львівська мерія звернулась у правоохоронні органи із закликом знайти людей, що надають неправдиву інформацію про замінування.