У Сирії схопили бойовика «Ісламської держави» з українським громадянством

Бійці курдських збройних формувань 6–7 січня затримали в Сирії вісьмох бойовиків

Представники курдських «Загонів народної самооборони» (YPG), що діють на півночі Сирії, захопили в полон вісьмох бойовиків міжнародного терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД). Затримання сталося під час проведеної днями спецоперації поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор. Згідно з оприлюдненим у середу, 9 січня, повідомленням прес-служби YPG, один з бранців виявився громадянином України, інформує DW.

За даними сирійських курдів, схоплений ісламіст з українським громадянством – Аскар Зарманбетов, передає агенція новин AFP, що посилається на дані сирійських курдів. Серед решти військовополонених двоє громадян Узбекистану, один громадянин Таджикистану, один – Казахстану, один росіянин, а також німець Лукас Гласс (Lucas Glass). Ще один затриманий – неповнолітній громадянин США.

Відповідно до даних прес-центру курдських «Загонів народної самооборони», затриманому українцеві 27 років. Серед джихадистів він відомий не як Зарманбетов , а як Абу Дауд Нуга.

Терорист з українським громадянством перший у верхньому рядку на фото, джерело прес-служба YPG

Прес-центр також повідомив, що затримані бойовики планували напади на цивільних осіб.

Нагадаємо, війна в Сирії почалась 2011 року. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди і бойовики «Ісламської держави». У вересні 2014 року операцію проти ІД у Сирії почала коаліція на чолі зі США. У вересні 2015 року до конфлікту в Сирії долучилась Росія, у серпні 2016-го – Туреччина.