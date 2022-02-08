Ультраправий депутат Андрей Медвецьки з пластикової пляшки облив український прапор у словацькому парламенті, 8 лютого 2022 року

У парламенті Словаччини депутат від ультраправої партії Андрей Медвецьки вилив на прапор України воду під час засідання. Інцидент стався у вівторок, 8 лютого, повідомляє InfoPost.

Словацькі депутати у вівторок зібрались на позачергове засідання, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду зі США. Вона, зокрема, передбачає дозвіл Збройним силам США використовувати військові аеропорти Малацьки-Кучина та Сляч або інші узгоджені об’єкти та приміщення. Словаччина має надавати їх без орендної плати. Угода має діяти протягом десяти років. Опозиція вважає цю угоду можливою втратою суверенітету.

Депутати від партій SMER, Hlas та «Народної партії Наша Словаччина» постійно зривали засідання і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Згодом депутати від ультраправої партії «Народна партія Наша Словаччина» Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Натомість представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. Після цього депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Спікер змушений був оголосити перерву у засіданні.

Ситуацію в парламенті вже прокоментував міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який наразі перебуває в Україні з офіційним візитом. За його словами, угода зі США – не тільки про безпеку Словаччини, а й про намагання завадити радикалам за підтримки опозиційних партій розвернути зовнішньополітичний напрямок країни.

«Кілька тижнів істерії та залякування людей через оборонний договір зі США перетворилися на повстання опозиції та радикалів у парламенті. Насправді важко навести різницю між ними. Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Просимо вибачення дипломатичним шляхом», – зазначив він.

До слова, згідно з недавнім опитуванням, 44% словаків вважають, що НАТО відповідає за зростання напруженості в Україні, і лише 34% вважають, що винна Росія.