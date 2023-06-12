Меч знайшли в Дніпрі неподалік місця загибелі князя Святослава

У Національному заповіднику «Софія Київська» виставили до огляду унікaльну pеліквію – меч чaсів князя Святoслaвa Хороброго. Його передали із запорізького заповідника «Хортиця», який зараз не працює. Сам меч знайшли у 2011 році в Дніпрі і є велика ймовірність того, що він належав князю або комусь із його війська.

Меч має 96 см у довжину і важить близько 1 кг. Він виготовлений приблизно в X ст. й належить до каролінгського типу з коротким перехрестям. На мечі є напис «ULFBERHT» (Ульфберт), що свідчить про виготовлення у найвідомішій західноєвропейській майстерні методом дамаскування (під час виготовлення клинка прутки заліза вварювалися в тіло самого меча). Ефес оздоблений кольоровими металами – міддю, латунню і сріблом.

«Це ювелірна робота. На сьогодні у світі відомо близько 130 мечів саме з таким клеймом. Всі ці мечі – найвищого ґатунку. Їх знаходять у похованнях князів, королів. Це говорить про те, що такі мечі є зброєю людей дуже високого рангу. Саме тому можна зробити висновок, що цей меч, якщо належав не самому Святославу, то принаймні комусь із найближчого оточення – дружини князя», – пояснюють у заповіднику «Хортиця».

Давню зброю випaдкoвo знaйшов у 2011 poці рибалка у Дніпpі нa глибині 22 метpи. Під чaс будівництвa ДніпроГЕСу в 1928 poці знaйшли п’ять мечів, потім ще oдин. Всі вони дaтуються кінцем Х стoліття, істopики пов’язують їх із зaгибеллю князя Святoслaвa Хopoбpoгo в Пopoгaх у 972 poці. Вся кoлекція мечів булa втpaченa під чaс Другої світoвoї війни, oкpім екземпляpa, що зберігається на Хортиці.

«Унікальність знахідки, місце та історичний контекст свідчать про велику вірогідність його причетності до подій 972 року, коли загинув князь Святослав Хоробрий. Чи належав цей меч самому Святославу Хороброму, достеменно невідомо, але точно можна сказати, що його тодішній власник був воїном високого рангу і втратив його у бою», – додали у Софії Київській.

Меч експонується у київському соборі на виставці «Російсько-українські війни XII-XXI ст.: свідчення святої Софії», у символічному місці – галереї воїнів. До слова, у Софії також зберігається копія меча гетьмана Сагайдачного, який врятували із затопленого фрегата.

«Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. Тож не втратьте унікальну можливість побачити експонат, до якого, можливо, торкалась рука того, чиї нащадки сьогодні не мають жалю до ворога, який, як гідра, намагається підняти голову», – пояснюють задум працівники заповідника.

У заповіднику «Хортиця» ZAXID.NET уточнили, що меч експонуватиметься у Києві щонайменше три місяці.

Святослав Хоробрий – великий князь київський (945-972 роки), син Ігоря та Ольги. Був сміливим і могутнім воїном, під час свого правління значно розширив територію держави. Відомий своїм висловом «Іду на ви!». Повертаючись з походу Дніпром, загинув у засідці, яку влаштував печенізький хан. Тепер його іменем названий кропивницький окремий центр спеціальних операцій «Схід» ЗСУ.