34-річного чоловіка вдалось затримати завдяки камерам відеоспостереження

У Сокалі правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка за підозрою в крадіжці електрогенератора з території спорткомплекса. Про це вранці 8 грудня повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, ввечері 7 грудня поліцейські отримали повідомлення, що зі спорткомплексу на вул. Шептицького у Сокалі вкрали електрогенератор Einhell. На місці працювали слідчі та за допомогою відео з камер спостереження встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 34-річний місцевий мешканець.

Підозрюваного затримано, незабаром суд обере йому міру запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.