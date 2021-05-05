Спочатку він стріляв на вулиці, а при втечі цілився пістолетом у поліцейських

Поліцейські затримали 21-річного мешканця Червонограда, який стріляв у місті Соснівка з пістолета, а при втечі погрожував ним поліцейським. Чоловік раніше судимий.

Інцидент трапився 4 травня близько 20:30. У поліцію зателефонували очевидці і повідомили, що невідомий чоловік здійснив кілька пострілів з пістолета. При появі поліції 21-річний мешканець Червонограда почав втікати.

«Зрозумівши, що втекти не вдасться, зловмисник зупинився та скерував на поліцейських пістолет. Один з правоохоронців здійснив попереджувальний постріл з табельної зброї у повітря, після чого втікач був затриманий», – повідомили у ГУ Нацполіції Львівщини.

Пістолет іноземного виробництва з набоями скерували на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про хуліганство, погрозу поліцейським та незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.