У гортожитках тривають ремонти до початку навчального року

У четвер, 27 серпня, матір студентки Львівської політехніки під нікнеймом liudmila.nilsen опублікувала в тредс відео, на якому показала стан гуртожитку №12. За її словами, оглянути умови проживання до поселення було неможливо. Після появи відео Львівська політехніка, у пʼятницю, 28 серпня, пояснила, що на відео затоплений блок – і таких блоків меншість, однак всі гуртожитки відремонтовують.

За словами матері студентки, приміщення перед заселенням не можна було оглянути. Однак якщо умови не влаштують, гроші обіцяють повернути. Водночас, як зазначає авторка допису, у такому випадку студенту доведеться за кілька днів до початку навчання самостійно шукати інше житло у Львові.

«Подивитися перед поселенням не можна. Спочатку заплати за проживання, отримай перепустку, а вже тоді побачиш, за що заплатив. Приїхати можна не раніше 27 серпня. Не подобається? “Повернемо гроші”. І за кілька днів до навчання шукай собі житло у Львові. Кажуть, фінансування немає. Але студенти за проживання платять. І по цих стінах видно, що це не сталося вчора», – йдеться у дописі.

Речниця Львівської політехніки Наталія Павлишин розповіла ZAXID.NET, що оплата за проживання наперед не є обовʼязковою, хоч студенти намагаються сплачувати якнайшвидше, щоб «закріпити» місце за собою. Вона пояснила, що університет запустив застосунок, для студентів, які подали документи. Коли у цьому застосунку студентам надходить рекомендація, вони можуть прийти та оглянути умови проживання. За словами Наталії Павлишин, студенти не обирають кімнати – cистема рандомно призначає житло, якість якого залежить від попередників.

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«Те, що на відео, це затоплення. Затоплюють самі ж студенти. На відео видно не кімнати, а блок – кухню та душову спільного користування», – пояснила Наталія Павлишин.

На сайті Львівської політехніки пояснили, що до початку нового навчального року у студентському містечку все ще тривають ремонтні роботи. Львівська політехніка має 19 студентських гуртожитків.

В університеті зазначають, що гуртожитки будували у різний час, тому їхній технічний стан відрізняється. Для кожного об'єкта визначають окремий перелік необхідних робіт.

За словами директора Студмістечка Львівської політехніки Богдана Поліщука, насамперед ремонтують покрівлі, системи електропостачання, водопостачання, каналізації та опалення. Також ремонтують місця загального користування — коридори, кухні, санвузли та душові.

Наразі завершили ремонт даху гуртожитку №10. Наступним планують ремонтувати дах гуртожитку №11. Після оновлення покрівель ремонтують внутрішні приміщення, які були пошкоджені через протікання.

Окрім поточних ремонтів, один із гуртожитків наразі перебуває на повному капітальному ремонті. Поки роботи тривають, студентів у цій будівлі не поселяють.

У Львівській політехніці також повідомили, що вартість проживання у гуртожитках становить 800 грн на місяць. За словами Богдана Поліщука, цієї суми недостатньо для покриття витрат на утримання гуртожитків та капітальні ремонти.

«Університет не ставить за мету заробляти на проживанні студентів. Це соціальна функція. До того ж закон визначає граничний розмір оплати – вона не може перевищувати 40% академічної стипендії», – прокоментував Богдан Поліщук.

Наталія Павлишин також додала, що ремонтні роботи ускладнюються через війну, зокрема через брак людей, які можуть їх виконувати.