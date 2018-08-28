У соцмережах поширюють фейки про спроби викрадення дітей на Західній Україні

Протягом останнього тижня у соцмережах почастішали дописи про те, що невідомі на авто з польськими номерами намагаються вкрасти дітей, щоб здати на органи. Про спроби нібито викрадення дітей писали зокрема на Волині та Рівненщині. Зараз у соцмережах публікують інформацію про спроби викрадення дітей і на Львівщині.

У Нацполіції Львівщини інформацію про викрадення дітей для того, щоб здати на органи, яку поширюють у соцмережах, називають фейковою. За словами речниці Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, станом на 28 серпня поліцейські знайшли усіх дітей, яких розшукували рідні. Фактів викрадення дітей не було виявлено.

Приблизно тиждень тому у Facebook поширювали фейкову інформацію про те, що на Волині невідомі на Audi A6 з польськими номерами викрали чотирьох дітей, щоб здати на органи. 21 серпня місцеві правоохоронці спростували цю інформацію, однак користувачі соцмереж надалі продовжують поширювати фейк.

«Ви собі уявляєте, що було б, якби викрали чотири дитини в області?! Це надзвичайний стан був би! Інформація не відповідає дійсності», - емоційно заявив представник волинської поліції Олег Плазовський.

Одне з фейкових повідомлень про викрадення дітей

До прикладу, допис Соломії Волосянко за 23 серпня, у якому вона пише, що чоловіка та жінку на Audi A6, які викрадали дітей на Волині, бачили поблизу Дрогобича, поширили понад 106 тис. користувачів.

28 серпня у групі «Дрогобич і дрогобичани» знову поширили повідомлення, що невідомі на авто з польськими номерами намагались вкрасти дитину.

Принагідно, що у всіх фейкових повідомленнях про спроби викрадення дітей пишуть про авто чорного кольору з польськими номерами, не вказуючи номерного знаку авто чи іншої інформації. Таку інформацію поширюють переважно з чуток, жоден з користувачів не вказує, що став очевидцем такої ситуації чи викликав поліцію.



У поліції стверджують, що вірити таким повідомленням не варто. Однак треба нагадувати дітям, щоб не спілкувались на вулиці з незнайомими людьми, не сідали до них у авто та ін.

Не виключено, що першоджерелом панічних публікацій і чуток про «викрадення дітей на органи» можуть бути політтехнологи або співробітники спецслужб.