Вибух газу, який спричинив обвал багатоповерхівки, стався через те, що працівники «Київгазу» порушували вимоги низки нормативно-правових актів

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо вибуху в житловому будинку на столичних Позняках у червні 2020 року.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, який спричинив обвал багатоповерхівки та загибель п’ятьох людей, стався через те, що працівники АТ «Київгаз» порушували вимоги низки нормативно-правових актів, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зокрема, йдеться про порушення «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших, у частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Крім того, у прокуратурі зазначають, що через втрату житла мешканцям багатоповерхівки було завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 53 мільйони гривень. Це підтвердили й висновки експертиз.

Наразі у справі 5 підозрюваних: перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

Правоохоронці кваліфікували їхні дії за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей» (ч. 2 ст. 272 ККУ).

Цим посадовцям оголосили про завершення слідства та відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Вибух в багатоповерхівці на Позняках: що відомо

21 червня 2020 року у Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. В результаті обвалу загинули п’ятеро людей.

Попередня причина – вибух газу. За цим відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

В серпні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що всі постраждалі в вибуху отримали нові квартири в Києві. Сам постраждалий від вибуху будинку планують повністю демонтувати.