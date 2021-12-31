Пожежу спричинили іскри від трансформатора і лінії електропередач

В американському штаті Колорадо сталась масштабна пожежа, яка поширювалась через вітер. Понад 500 будинків знищено, десятки тисяч жителів з двох невеликих міст евакуйовано, ще шестеро людей отримали поранення, пише LIGA.net з посиланням на Reuters.

Місцевий шериф повідомив, що вогонь спричинили іскри від ліній електропередач і трансформаторів, які розніс на посушливі території Колорадо сильний вітер. За кілька годин вогонь охопив приблизно 647,5 га і знищив понад 500 будинків.

За його словами, спочатку наказали евакуювати місто Суперіор, у якому проживало близько 13 тис. людей, потім – муніципалітет Луїсвілля, де проживає понад 18 тис. жителів. Шериф зазначив, що повідомлень про зниклих безвісти або загиблих немає.

Він пояснив, що через шквальний вітер не було можливості зупинити розповсюдження вогню. Проте, за прогнозами метеорологічних служб, у п'ятницю очікують зменшення вітру, що дозволить рятувальникам ліквідувати пожежу повністю.

В окрузі оголошено надзвичайний стан. Влада дозволила мобілізацію Національної гвардії Колорадо та інших державних ресурсів у разі потреби.