У США на зйомках фільму за участю Брюса Вілліса загинув пожежник

Пожежник Майкл Девідсон загинув на зйомках картини «Сирітський Бруклін» у Нью-Йорку. Трагедія сталася в будівлі клубу St. Nick ' s Jazz Pub, в якому спалахнула пожежа. Окрім Девідсона, ще двоє пожежників отримали опікові травми, але вони не є небезпечними для життя.

За інформацією NEW YORK POST, інцидент стався ще увечері четверга, 22 березня.

Девідсона доставили в лікарню з травмами, отриманими внаслідок боротьби з вогнем, але лікарі не змогли врятувати йому життя. У чоловіка залишилося четверо дітей.

У стрічці «Сирітський Бруклін» головні ролі виконують актори Брюс Вілліс і Алек Болдуін. Дія стрічки розгортається в 1950-ті роки. За сюжетом приватний детектив, який страждає синдромом Туретта, намагається розкрити вбивство свого наставника і єдиного друга.