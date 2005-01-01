У порту Канади загинув український моряк

Українець був капітаном судна Sage Amazon

На борту балкера Sage Amazon в Порт-Даніель (Канада) трагічно загинув український капітан. Про це повідомляє FleetMon.

Він впав з триметрової висоти на спину, в наслідок чого дістав серйозну травму голови. Команда судна викликала медиків. Вони приїхали досить оперативно, однак отримана моряком травма була несумісною з життям. Група медиків не змогла врятувати українця і констатувала його смерть.

Зазначається, що загиблому було 54 роки. Нещасний випадок стався, коли суховантажне судно стояло на якорі в Порт-Даніель (провінція Квебек, затока Святого Лаврентія). Балкер Sage Amazon прибув туди, щоби взяти вантаж із цементом.