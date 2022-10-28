У момент нападу Ненсі Пелосі не було в Сан-Франциско

Вранці у п’ятницю, 28 жовтня, невідомий проник у резиденцію спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Сан-Франциско і напав на її 82-річного чоловіка Пола Пелосі. У заяві, яку оприлюднила прес-служба Пелосі зазначається, що після жорстокого нападу постраждалого доставили до лікарні.

«Зловмисник затриманий, мотиви нападу з'ясовують. Пола Пелосі доставили до лікарні, де він отримує медичну допомогу та чекає на повне одужання. Спікерки на той момент не було в Сан-Франциско», – зазначено у заяві.

Також зазначається, що Ненсі Пелосі та її сім’я просять приватності у цей момент.

За інформацією «Радіо Свободи», Пол Пелосі отримав травми та був доставлений до лікарні; за словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити причини нападу.

82-річна Ненсі Пелосі є першою жінкою на посаді спікера Палати представників США. Вона відома своєю активною позицією: виступала за імпічмент Дональда Трампа, проти збільшення військового контингенту США в Іраку, відкрито критикує політику Китаю тощо.

Пелосі не боїться відвідувати країни, де загострювалися військово-політичні конфлікти. У травні Пелосі відвідала Київ. На початку серпня, попри погрози Китаю, відбувся її візит на Тайвань.

Чоловік Ненсі Пелосі Пол є бізнесменом.