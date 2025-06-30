Правоохоронці біля місця нападу на пожежників у Кер-д’Алені, штат Айдахо, 29 червня

У неділю, 29 червня, озброєний чоловік, імовірно, влаштував пожежу на горі Кенфілд поблизу міста Кер-д’Ален у штаті Айдахо в США. Снайпер розстріляв пожежників, які прибули гасити лісову пожежу, а згодом влаштував перестрілку з поліцейськими. Про це повідомили The New York Times, Reuters та BBC.

За словами шерифа округу Кутенай Боба Норріса, підозрюваний влаштував засідку і застрелив двох пожежників, які прибули гасити лісову пожежу. Ще один рятувальник отримав поранення. Його стан медики наразі оцінюють як стабільний.

Зазначається, що стрілець використовував потужні спортивні гвинтівки для «швидкої стрільби» по поліцейських, які прибули на виклик. При цьому правоохоронці спочатку не були впевнені у кількості снайперів, що брали участь у перестрілці, адже, з їхніх слів, «кулі летіли з різних напрямків».

Згодом спецпідрозділ SWAT виявив тіло озброєного нападника. Наразі не зрозуміло, чи був він поранений і убитий, чи застрелився сам.

Влада штату не розголошувала жодної інформації про особу підозрюваного чи мотиви стрілянини.

Гора Кенфілд є популярною серед туристів природною зоною, приблизно в 420 км від Сіетла. Під час стрілянини на горі також перебували туристи, яких влада попросила сховатися.