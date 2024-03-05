Усі присутні на борту літака загинули

У США ввечері понеділка, 4 березня, впав приватний одномоторний літак із п’ятьма людьми на борту. Усі вони загинули внаслідок зіткнення із землею, повідомило Reuters із посиланням на заяву поліції Нешвілла.

Літак впав приблизно о 20:00 поблизу шосе у Нешвіллі. Пілоти літака повідомили диспетчерів, що у транспорту стався збій двигуна та електроніки, та запросили дозвіл на посадку.

За даними місцевих пожежників, літак із людьми на борту вибухнув під час удару із землею. Внаслідок вибуху загинули усі, хто перебував у літаку – троє пасажирів та двоє пілотів.

Місце авіакатастрофи біля Нешвілла / Фото АР

Наразі правоохоронці встановлюють, звідки вилетів літак.

Зазначимо, це вже другий приватний літак за 2024 рік, який падає на території США. Перша авіакатастрофа сталася 9 лютого в американській Флориді – там літак із двома пасажирами впав на шосе та врізався в автомобіль. Через зіткнення зайнялася пожежа.