Наразі невідомо, у якому стані перебувають троє пасажирів, що вижили

В американському штаті Флорида у п’ятницю, 9 лютого, на трасу впав приватний літак, на борту якого було п’ятеро людей. Літак врізався в автомобіль та спровокував пожежу, внаслідок чого загинуло двоє його пасажирів, повідомив телеканал NBS.

Невеликий приватний літак Bombardier Challenger 600 вилетів з аеропорту Університету штату Огайо в Колумбусі. Він мав сісти за кілька хвилин в аеропорту Неаполя, проте пілоти повідомили диспетчера про несправність двигунів.

Після повідомлення про поламані двигуни диспетчери втратили зв’язок із літаком. За даними телеканала, літак упав на південному заході Флориди на трасу, після чого зіткнувся з автомобілем.

BREAKING: There was a plane crash in Naples Florida. Credit @.JobaRobinson pic.twitter.com/tXH69uR8mC — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 9, 2024

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, які перебували на борту літака. Наразі невідомо, чи постраждали пасажири автомобіля, з яким зіткнувся приватний, а також який стан у трьох пасажирів літака, які вижили.

Наразі триває слідство щодо інциденту.

Нагадаємо, 2 січня в аеропорту японського Токіо зіткнулися два літаки, через що спалахнула пожежа. Майже 380 пасажирів та членів екіпажу евакуювали, п'ятеро вважають зниклими безвісти. Згодом токійська поліція підтвердила, що п’ятеро з шести членів екіпажу берегової охорони загинули. З вогню врятувався тільки капітан літака, він серйозно поранений.