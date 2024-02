В американському штаті Флорида у п’ятницю, 9 лютого, на трасу впав приватний літак, на борту якого було п’ятеро людей. Літак врізався в автомобіль та спровокував пожежу, внаслідок чого загинуло двоє його пасажирів, повідомив телеканал NBS.

Невеликий приватний літак Bombardier Challenger 600 вилетів з аеропорту Університету штату Огайо в Колумбусі. Він мав сісти за кілька хвилин в аеропорту Неаполя, проте пілоти повідомили диспетчера про несправність двигунів.

Після повідомлення про поламані двигуни диспетчери втратили зв’язок із літаком. За даними телеканала, літак упав на південному заході Флориди на трасу, після чого зіткнувся з автомобілем.

BREAKING: There was a plane crash in Naples Florida. Credit @.JobaRobinson pic.twitter.com/tXH69uR8mC