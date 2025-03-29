Cмертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Мукачева, начальнику сектору УСБУ у Закарпатській області Василю Ціптаку, який у грудні 2023 року за кермом Volkswagen Golf на смерть збив пішохода, який переходив дорогу на «зебрі» у Стрию.

За матерілами справи, ДТП сталася увечері 29 грудня 2023 року на трасі Київ – Чоп у межах міста Стрий. Василь Ціптак за кермом Volkswagen Golf не врахував дорожню обставновку, не вибрав безпечної швидкості руху (їхав зі швидкістю 61 км/год. при дозволеній швидкості 50 км/год.) та збив пішохода, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У результаті постраждалий загинув на місці.

Винуватець уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суддя Вікторія Бучківська визнала Василя Ціптака винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців строком на один рік, з відрахуванням 10% відсотків із суми грошового забезпечення в дохід держави. Вироком суду винуватця не позбавляли права керування транспортними засобами. На вирок ще може бути подана апеляція.