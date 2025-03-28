Володимир Зеленський погодив нові призначення у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у вищому керівництві Повітряних сил Збройних сил України. Про це він сказав у вечірньому зверненні в п’ятницю, 28 березня.

За словами Зеленського, нові кадрові рішення мають посилити авіаційну складову Сил оборони.

«У міністра оборони України буде спеціалізований заступник саме з питань бойової авіації – Олександр Козенко. Він тривалий час займався адаптацією F-16 та Mirage в Україні», – сказав Зеленський.

Також серед новопризначених посадовців, що відповідатимуть за бойову авіацію:

генерал-майор Олексій Марченко, який служитиме заступником начальника Генерального штабу України на напрямку бойової авіації;

бригадний генерал Сергій Голубцов – заступником командувача Повітряних сил;

полковник Олександр Дяків – командувачем авіації, заступником командувача Повітряних сил.

Зі слів президента, нова структура для зміцнення авіаційної складової, а також конкретні управлінські й технологічні кроки були обговорені на зустрічі з представниками громадського сектору, з військовими, які допомагають розвитку військової авіації. В розмові також узяла участь Лілія Авер’янова – мама Героя України Андрія «Джуса» Пільщикова.

Наразі визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації всьому авіаційному компоненту Сил оборони, додав президент.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що призначив на вищезгадані посади Олексія Марченка, Сергія Голубцова й Олександра Дякова. Водночас кандидатуру Олександра Козенка на посаду заступника міністра оборони з питань авіації ще має погодити Кабінет міністрів.

Що відомо про новопризначених посадовців

Генерал-майор Олексій Марченко має понад 30 років служби в авіації. Починав як льотчик-інструктор, служив у розвідувальних та винищувальних авіаційних полках, командував ескадрильєю та бригадою тактичної авіації. Був першим заступником командувача, а згодом командувачем повітряного командування «Захід». Керував Спеціалізованим центром бойової підготовки авіації, працював у структурах Головнокомандувача ЗСУ та Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України. Один із тих, хто системно розвивав бойові спроможності авіації під час повномасштабної війни.

Бригадний генерал Сергій Голубцов – один із найдосвідченіших офіцерів Повітряних сил. Службу розпочав у винищувальній авіації, командував ескадрильєю та бригадою, був заступником командувача повітряного командування «Центр» і «Захід». Входив до керівного складу Командування Повітряних сил, відповідав за підготовку особового складу та розвиток авіаційних спроможностей.

Полковник Олександр Дяків має майже 30 років військового досвіду. Пройшов шлях від льотчика до командира бригади тактичної авіації. Очолював факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу. Нині – начальник штабу і заступник командувача авіації Командування Повітряних сил ЗСУ.