Удару завдали по роті забезпечення переправи російської 205-ї ОМСБр

Українські захисники знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії РФ у Дніпрянах на окупованій Херсонщині. Відео ураження ворожого об’єкта оприлюднили в Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ в неділю, 23 березня.

Зазначається, що бійці Повітряних сил завдали удару по роті забезпечення переправи ще 21 березня. Унаслідок ураження повністю знищені ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

«Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі», – пояснили в Генштабі.



Там підкреслили, що льотчики Повітряних сил, а також військові інших частин Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в Україні не настане справедливий мир.

Як писав ZAXID.NET, 21 березня бійці Повітряних сил знищили місце розміщення російських військових у Торецьку на Донеччині. Під час цієї операції також було знищено російських штурмовиків та операторів БпЛА.