Жінка, маючи доступ до банківських рахунків фірми, безпідставно нараховувала на свою картку додаткову виплату

Поліція викрила 42-річну жительку Чернівців, яка зловживала службовим становищем і нараховувала собі додаткові виплати. Їй загрожує до восьми років ув’язнення. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомили у поліції Чернівецької області.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 42-річна жителька Чернівців, перебуваючи на посаді головного бухгалтера місцевого підприємства, впродовж майже чотирьох років, привласнювала гроші роботодавця. Жінка, маючи доступ до банківських рахунків фірми, безпідставно нараховувала на свою картку додаткову виплату. Таким чином чернівчанці вдалося привласнити майже 700 тис. грн приватного підприємства.

Наразі слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.