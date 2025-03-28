Постраждала Лідія Фесенко є членкинею Національного агентства із забезпечення якості освіти

У місті Снятин на Івано-Франківщині жінку побили за зауваження вимкнути російську музику. Про це повідомила сама постраждала, громадська діячка Лідія Фесенко, передає «Суспільне» 28 березня.

У коментарі журналістам Лідія Фесенко, яка є членкинею Національного агентства із забезпечення якості освіти, розповіла, що приїхала до подруги в гості на Івано-Франківщину. З її слів, напад через зауваження про російську мову трапився під час обіду в одному з кафе Снятина.

«Ситуація: обід, Снятин, Івано-Франківська область, за сусіднім столиком сидять панянки, які включають російську музику, натомість я роблю зауваження. Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких, вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути», – ідеться в повідомленні.

Фесенко зауважила, що представники закладу, де стався інцидент, повністю підтримали постраждалу, зокрема надали відео з камери спостереження та свідчили поліції.

«Боляче, коли тягнуть за волосся, але більш боляче, що за мову в Україні все ще можеш отримати образи та фізичне насилля. Від цього моє серце просто розривається Але ніщо мене не зупинить, я й надалі буду відстоювати українську мову», – додала Фесенко.

За даними авторки, її нападниця Ольга Макар (в дівоцтві Пасічна) нещодавно повернулася з Великої Британії.

У поліції також повідомили, що ідентифікували ймовірну нападницю – 39-річну жительку Снятина. Наразі поліцейські з’ясовують її місце перебування.

Дії нападниці імовірно кваліфікуватимуть за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% процентів заробітку, або 15 діб адмінарешту.