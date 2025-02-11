Інцидент стався у грудні 2024 року у франківському автобусі №40

Поліція відкрила кримінальну справу проти жительки Івано-Франківська, яка влаштувала конфлікт з пасажирами автобуса, обізвавши їх «бандерівцями». За розпалювання національної ворожнечі жінці загрожує до 3 років ув’язнення.

Про відкриття провадження за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності) 10 лютого повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Пам’ятаєте ганебну ситуацію, яка відбулась в 40-му автобусі Івано-Франківська? Тоді одна жителька нашої держави ображала Івано-Франківськ. Говорила російською, зневажливо висловлювалась про Українську Державу, прославляла лідерів московитів. Поліція встановила її особу і відкрила кримінальне провадження. За свої слова та дії потрібно відповідати», – зазначив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, інцидент стався 17 грудня. Російськомовна пасажирка нецензурною лайкою накинулася на франківців, звинувачуючи їх у тому, що через них буцімто знищили її житло та обізвала їх «бандерівцями». У поліції Івано-Франківської області повідомили, що встановили особу 50-річної правопорушниці.

За розпалювання національної ворожнечі їй загрожує від 3400 до 8500 грн штрафу, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.