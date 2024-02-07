Себастьян Піньєра загинув в результаті авіакатастрофи

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у катастрофі вертольота. Про це 7 лютого повідомила агенція Reuters.

Вертоліт, на борту якого перебував 74-річний Піньєра та ще троє людей, впав у озеро на півдні Чилі.

Колишнього президента знайшли мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє пасажирів вижили.

Два джерела повідомили Reuters, що пілотом був сам Піньєра, хоча офіційні особи не підтвердили це. Піньєра часто проводив літо в Південній півкулі біля мальовничих озер на півдні Чилі і часто пілотував власний гелікоптер.

Президент Чилі Габріель Борич оголосив триденну національну жалобу. В п'ятницю розпочнеться підготовка до похорону колишнього лідера, який обіймав посаду президента два рази поспіль з 2010 по 2022 роки.