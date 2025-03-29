Підопічні Віталія Пономарьова спробують змінити сумну статистику і здобути першу в історії перемогу над киянами

У суботу, 29 березня, «Рух» в межах 22-го туру чемпіонату України прийматиме «Динамо». Поєдинок відбудеться на стадіону «Арена Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Максим Козиряцький (Запоріжжя), а за VAR відповідатиме Денис Шурман (Київська обл.).

Після зимової паузи «Рух» програв три матчі з чотирьох. Стільки ж поразок команда мала у 18-ти матчах поточного сезону, які були зіграні минулого року. Нині команда Віталія Пономарьова перебуває у турнірній таблиці УПЛ на дев’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 26 очок.

Своєю чергою «Динамо» теж забуксувало після відновлення першості, розписавши дві нічиї – з «Ворсклою» (1:1) та Зорею (2:2). Попри це, «біло-сині» продовжують лідирувати й з 51-м пунктом випереджають найближчого конкурента – Олександрію – на 4 бали.

У своїй історії команди зустрічались 8 разів і Рух жодного разу не святкував перемогу – в 6-ти поєдинках тріумфувало «Динамо», ще дві гри завершувались миром (різниця мʼячів – 15:2). У першому колі зустріч колективів не виявили сильнішого.

Варто додати, що цей поєдинок стане репетицією кубкової дуелі обох команд – вже 2 квітня вони зійдуться між собою у боротьбі за вихід у півфінал турніру.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,44, тоді як успіх «Руха» оцінюють у 8,40. Нічия котирується у 4,40. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,10, тоді як тотал менше 2,5 – 1,78.

Де дивитися матч 22-го туру УПЛ між «Рухом» та «Динамо»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.