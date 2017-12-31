У Стамбулі затримали 20 підозрюваних у підготовці терактів на Новий рік

СвітОльга Перехрест, сьогодні, 12:35310

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31 грудня турецька поліція заарештувала в Стамбулі щонайменше 20 осіб, яких підозрюють у зв’язках з терористами «Ісламської держави» та підготовці нападів під час святкування Нового року. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на Hurriyet Daily News.

Антитерористичні підрозділи поліції Туреччини провели одночасні рейди за чотирма адресами у трьох районах Стамбула після того, як вони були проінформовані про зв’язок підозрюваних з лідерами ІДІЛ в Сирії та Іраку. Серед затриманих – 15 іноземців.

За словами поліції, підозрювані планували напади під час святкування Нового року в місті.

Раніше, 28 грудня, турецька поліція затримала 120 людей за підозрою у зв'язках з терористичним угрупованням «Ісламська держава».

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