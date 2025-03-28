Під час перевірки слідчі виявили трупи тварин

На Хмельниччині поліцейські виявили домогосподарство, на якому неналежно утримували понад 30 коней. Також поліція виявила труп замордованої тварини та рештки коня, який помер раніше.

Як повідомили у поліції, від громади надійшло повідомлення, що місцевий мешканець в неналежних умовах утримує понад 30 коней. Під час перевірки поліцейські виявили, що на території домогосподарства 65-річного чоловіка не забезпечені належні умови утримання понад 30 коней. Також виявили труп однієї з тварин та рештки тварини, яка загинула раніше.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.